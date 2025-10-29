Haberler

Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı
Bahis skandalında adı geçen FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı. Gazeteci Ersin Düzen'in aktardığı bilgilere göre Küçük, kendisine ait hesaptan Arjantin Ligi'ne iki kez, toplam 40 TL tutarında bahis yapıldığını söyledi. UEFA'nın konuyla ilgili ayrı bir soruşturma başlatabileceği iddia ediliyor.

  • Zorbay Küçük'ün Arjantin Ligi maçlarına iki kez bahis oynadığı ve toplam tutarın 40 TL olduğu iddia edildi.
  • Zorbay Küçük'ün UEFA organizasyonunda görevli olduğu bir maçtan, görevinin UEFA tarafından iptal edildiği bildirildi.
  • Zorbay Küçük'ün bahis oynamadığını savunduğu ve olayın teknik bir yanlış anlaşılma olabileceğini ifade ettiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı geniş kapsamlı bahis soruşturması, futbol dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Yapılan incelemelerde 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu, bunlardan 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edildi.

Sevk edilenler arasında 7 üst klasman hakem de yer alıyor; Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammet Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN BAHİS DETAYLARI

Gazeteci Ersin Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zorbay Küçük'ün bahis geçmişine dair detayları paylaştı. Düzen'in iddiasına göre Zorbay Küçük, kendisine ait hesaptan Arjantin Ligi maçlarına iki kez bahis oynandığını, toplam tutarın 40 TL olduğunu söylüyor. Ayrıca hesabına para gönderildiğini, ancak bu parayı kimin gönderdiğini bilmediğini ifade ediyor.

UEFA VE FIFA'YA RAPOR SUNULDU

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'ye bilgi verdiği öğrenildi. Zorbay Küçük'ün UEFA organizasyonunda görevli olduğu bir maçtan, görevinin UEFA tarafından iptal edildiğini bir e-posta ile öğrendiği aktarıldı. Küçük'ün bu olay üzerine bahis soruşturmasından haberdar olduğu bildirildi.

UEFA'DAN SORUŞTURMA HAZIRLIĞI

Zorbay Küçük'ün daha önce birçok uluslararası maçta düdük çaldığı biliniyor. UEFA ve FIFA'nın, TFF ile temas halinde kalarak süreci yakından izlediği ve konuyla ilgili bağımsız bir disiplin soruşturması açabileceği öne sürüldü.

KÜÇÜK: BEN OYNAMADIM

Küçük'ün yakın çevresine yaptığı açıklamalarda, "Bahis oynamadım" diyerek kendini savunduğu ve olayın teknik bir yanlış anlaşılma olabileceğini dile getirdiği öğrenildi. Ancak iddialar doğrulanırsa, Zorbay Küçük'ün FIFA kokartı ve uluslararası hakemlik kariyerinin tehlikeye girebileceği değerlendiriliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

