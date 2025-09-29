Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid Maçını Yönetecek

Haberler

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi'nde Kairat Almaty ile Real Madrid arasında oynanacak maçı yönetecek. Müsabaka yarın Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilecek.

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi'nde Kairat Almaty- Real Madrid karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi'nde Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında yarın oynanacak müsabakada düdük çalacak. Kazakistan'ın Almatı şehrinde saat 12.00'de başlayacak müsabakada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Saken Baiymbet olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
