Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid Maçını Yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi'nde Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında yarın oynanacak müsabakada düdük çalacak. Kazakistan'ın Almatı şehrinde saat 12.00'de başlayacak müsabakada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Saken Baiymbet olacak. - İSTANBUL