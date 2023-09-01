Zorbay Küçük, Sivasspor'un 9. maçını yönetecek

Beşiktaş-EY Sivasspor maçının hakemi Zorbay Küçük, kırmızı-beyazlı takımın 9. kez maçını yönetecek. Zorbay Küçük'ün yönettiği Sivasspor maçları ve skorları da verildi.

Beşiktaş-EY Sivasspor maçının hakemi Zorbay Küçük, kırmızı-beyazlı takımın 9. kez maçını yönetecek.

Adana Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük, Sivasspor'un 9. kez maçını yönetecek. Hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı geride kalan 8 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken 1 kez de berabere kaldı. 2 maç ise mağlubiyetle sona erdi. Küçük ayrıca bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek.

Zorbay Küçük'ün yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Konyaspor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3

Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0

Alanyaspor: 3 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0

Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3 - SİVAS