Zorbay Küçük, Sivasspor'un 10. kez maçını yönetecek
Sivasspor-Galatasaray maçının orta hakemi olarak atanan Zorbay Küçük, kırmızı-beyazlı takımın 10. kez maçını yönetecek. Küçük, daha önceki maçlarda Sivasspor'un 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldığını gördü.
Sivasspor- Galatasaray maçının orta hakemi olarak atanan Zorbay Küçük, kırmızı-beyazlı takımın 10. kez maçını yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük, Sivasspor'un 10. kez maçını yönetecek. Hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı geride kalan 9 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken 1 kez de berabere kaldı. Yiğidolar 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Küçük, bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçta son olarak bu sezon deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilmişti.
Zorbay Küçük'ün yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:
Konyaspor: 1 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3
Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0
Alanyaspor: 3 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1
Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0
Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3
Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 - SİVAS