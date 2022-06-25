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Zorbay Küçük, Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Zorbay Küçük, Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak

FIFA Kokartlı hakem Zorbay Küçük, Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak.

FIFA Kokartlı hakem Zorbay Küçük, Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı Hakemimiz Zorbay Küçük, 25 Haziran - 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cezayir'in Vahran şehrinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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