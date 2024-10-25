Adana Bölgesi hakemi Zorbay Küçük, 7. kez Kayserispor maçında düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu; Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Hatayspor-Kayserispor maçına Zorbay Küçük'ü atadı. Adana Bölgesi hakemi, bu sezon ilk kez Kayserispor maçını yönetecek. Bugüne kadar 177 maçta düdük çalan Zorbay Küçük 7. kez Kayserispor maçına orta hakem olarak atandı. Zorbay Küçük'ün yönettiği 6 maçta Kayserispor, 2 galibiyet 1 beraberlik elde ederken 3 kez de mağlup oldu. Pendikspor ve Ümraniyespor maçlarını kazanan Kayserispor, Göztepe ile berabere kalırken Fenerbahçe, Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçlarını da yenik noktaladı. Zorbay Küçük'ün yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:

Pendikspor-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Fenerbahçe 3-4

Kayserispor-Ümraniyespor 3-1

Kayserispor-Göztepe 1-1

Galatasaray-Kayserispor 4-1

Y.Malatyaspor-Kayserispor 4-0 - KAYSERİ