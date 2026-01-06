Haberler

Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi

Nijerya'nın Mozambik ile karşılaştığı Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu maçında Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında tartışma yaşandı. 63. dakikada gerçekleşen tartışma, Wilfried Ndidi'nin araya girmesiyle son buldu. Osimhen'in oyundan çıkarılmasının ardından saha içindeki tansiyon düştü. Maç sonrası Lookman, Osimhen ile yaşadığı tartışma hakkında konuşarak, 'Benim için sorun yok' ifadelerini kullandı.

Nijerya Milli Takımı'nın Mozambik ile karşı karşıya geldiği Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu mücadelesinde dikkat çeken bir an yaşandı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Nijerya'nın 3-0'lık üstünlüğü sürerken, Victor Osimhen ile Ademola Lookman bir anda tartışmaya başladı.

NDIDI ARAYA GİRDİ

İkili arasındaki kısa süreli gerginlik büyümeden takım arkadaşı Wilfried Ndidi araya girerek ortamı yatıştırdı. Yaşanan tartışma, tribünlerde ve ekran başındaki futbolseverler arasında da gündem oldu.

OSIMHEN KENARA GELDİ

Tartışmanın ardından Victor Osimhen'in oyundan alınması dikkat çekerken, Nijerya'da değişiklik sonrası saha içindeki tansiyon düşürüldü.

LOOKMAN: BENİM İÇİN SORUN YOK

Maçın adamı seçilen Ademola Lookman, karşılaşma sonrası Osimhen ile yaşadığı tartışma hakkında gelen soruya, "Osimhen ile maçtan sonra henüz konuşmadım. Önemli olan kazanmaktı. Üst düzey bir oyuncu ve bu takım için çok önemli. Benim için sorun yok" yanıtını verdi.

