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Zonguldakspor, 7 Kasım'daki Kartal Bulvarspor deplasmanı için hazırlıklara başladı

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Zonguldakspor, 7 Kasım'daki Kartal Bulvarspor deplasmanı için hazırlıklara başladı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Zonguldakspor, 7 Kasım'da deplasmanda Kartal Bulvarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ligde 9 hafta geride kalırken kırmızı-lacivertliler, 10. hafta maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Zonguldakspor, ligin 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kartal Bulvarspor maçının hazırlıklarına başladı.

Zonguldakspor, bir günlük iznin ardından Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda yeniden sahaya indi. 7 Kasım Cumartesi günü İstanbul deplasmanında Kartal Bulvarspor ile karşı karşıya gelecek olan Zonguldakspor, hazırlıklarına 2 Kasım'da gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

Ligde geride kalan 9 haftanın ardından deplasmanda puan mücadelesi verecek olan takım, Kartal Bulvarspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler, 7 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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