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Zonguldaklı Efe Haktan Uzun, Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Zonguldaklı Efe Haktan Uzun, Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
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Zonguldaklı sporcu Efe Haktan Uzun, Bosna Hersek'te düzenlenecek Ümitler Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Milli takım seçmelerinde rakiplerini mağlup eden Uzun, Zonguldak'ı gururlandırdı.

Zonguldaklı sporcu Efe Haktan Uzun,Bosna Hersek'de yapılacak Ümitler Taekwondo Avrupa Şampiyonasında ay yıldızlı forma altında Türkiye'yi temsil edecek.

14 Ekim tarihinde Konya'da Ümit Avrupa Taekwondo Şampiyonası Milli takım seçmesi yapıldı.

Şampiyonada EMD Spor Kulübü antrenörü Emrah Demir'in yetiştirdiği Efe Haktan Uzun, tüm rakiplerini 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Uzun almış olduğu başarıyla n,Bosna Hersek'de yapılacak Ümitler Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Antrenör Emrah Demir şöyle dedi:

"Milli sporcum bizleri tekrardan gururlandırdı. Çok çalıştık, seçmeden çıkacağımıza inanıyorduk ve çok şükür de şampiyon olduk. Avrupa 'da Milli sporcum Efe Haktan,Milli bayrağımızı dalgalandıracağına inanıyor kendisine ve Milli takımımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu gurur Zonguldağımıza hayırlı olsun. Bizlere destek olan Zonguldak Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüze, İLBANK Spor Kulübüne teşekkür ederim." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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