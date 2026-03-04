Zonguldak'ta raketler şampiyonluk için parkeye çıktı; 34 ilden 200 sporcu Kozlu'da

Okul Sporları Masa Tenisi Gençler (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği müsabakaları, Zonguldak Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde başladı. Kozlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen dev organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular şampiyonluk için mücadele ediyor.

34 il, 50 kafile ve 200 sporcu

Zonguldak'ta dün gerçekleştirilen teknik toplantı ve açılış seremonisinin ardından başlayan müsabakalara; İstanbul'dan Hakkari'ye, İzmir'den Trabzon'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kadar toplam 34 farklı ilden 50 sporcu kafilesi katılıyor. Toplamda 200 sporcu ve 100 antrenörün yer aldığı organizasyon, kentin spor turizmine de önemli bir katkı sağlıyor.

Açılışta halk oyunları ve Maden Müzesi turu

Gerçekleştirilen görkemli açılış seremonisinde yöresel halk oyunları gösterileri büyük beğeni toplarken, seremoni sonrasında sporcu kafilelerine kentin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla Maden Müzesi gezisi düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen servislerle müzeyi gezen sporcular, Zonguldak'ın maden tarihine yolculuk yaptı.

Kozlu Spor Salonu'nda tüm hızıyla devam eden çekişmeli müsabakalarda, gençler Türkiye şampiyonu olabilmek için ter döküyor. 3 Mart'ta başlayan ve Türkiye'nin en iyi genç raketlerini bir araya getiren dev şampiyona, 5 Mart yapılacak final maçları ve ödül töreni ile sona erecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı