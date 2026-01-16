Haberler

İl birincisi takım, kupayı Kaymakam Şıktaş'a götürdü

Zonguldak'ta düzenlenen Floor Curling İl Müsabakalarında birincilik elde eden Gökçebey Anadolu İmam Hatip Lisesi Gençler Kız Takımı, Kaymakam Ruveyda Kahraman Şıktaş'ı ziyaret etti. Kaymakam Şıktaş, sporcuları tebrik ederek bölge müsabakalarında başarılar diledi.

Zonguldak'ta floor curling il müsabakalarında başarıya imza atan sporcular, Gökçebey Kaymakamı Ruveyda Kahraman Şıktaş'ı ziyaret etti.

Zonguldak Okul Sporları Floor Curling İl Müsabakalarında, Gökçebey Anadolu İmam Hatip Lisesi Gençler Kız Takımı İl Birincisi olarak büyük bir başarıya imza atan takım sporcuları Elif Nur Yamakçık, Tuğba Çınar ve Nargüzel Konuk; İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, Gökçebey Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Serkan Ayan, Müdür Yardımcısı Şahin Kazak ve Beden Eğitimi Öğretmeni Erkan Yanıkoğlu ile birlikte Gökçebey Kaymakamı Ruveyda Kahraman Şıktaş'ı makamında ziyaret ederek başarıyı paylaştılar.

Kaymakam Şıktaş, öğrencilerin elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduğunu ifade ederek sporcuları ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti, bölge müsabakalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

