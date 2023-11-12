Zonguldak Süper Amatör Lig'de Gökçebeyspor, Beycuma Cezaevi Sporu'nu 1-0 Yendi
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Zonguldak Süper Amatör Lig'de oynanan maçta Gökçebeyspor, Beycuma Cezaevi Sporu'nu 1-0 mağlup etti. Maçta Gökçebeyspor'un golüyle öne geçen takım, kırmızı kart gören oyuncusuyla 10 kişi kaldı ancak son düdükle galibiyeti elde etti.
Zonguldak Süper Amatör Lig'de'Beycuma cezaevi sporu ağırlayan Gökçebeyspor 1-0 galip geldi.
Zonguldak Süper Amatör Lig'de 14.00'da başlayan karşılaşma Gökçebey Şehir Stadı'nda oynandı. Maçı Melih Kaya, Mert Çolak, Arda Yiğit Alabaş yönetti.
Müsabakanın Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçti ilk yarı son düdüğü 0–0 bitti. Maçın ikinci yarısında dk.67 geldiğinde kontra atağa çıkan Gökçebeyspor Murat'ın golü ile öne geçti. Öne geçmesinin ardından dk.78 Beycuma Cezaevispor penaltı kazandı.
Penaltı atışının başınan geçen Ali Efsat, Samet'in kurtarışı ile penaltıyı gole çeviremedi. Dakika 83'de Gökçebeyspor'lu İhsan girdiği pozisyonda ikinci sarı görmesiyle kırmızı kartı yedi. Karşılaşmanın son düdüğü Gökçebeyspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. - ZONGULDAK