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Zonguldak Süper Amatör Lig'de Gökçebeyspor, Beycuma Cezaevi Sporu'nu 1-0 Yendi

Zonguldak Süper Amatör Lig'de oynanan maçta Gökçebeyspor, Beycuma Cezaevi Sporu'nu 1-0 mağlup etti. Maçta Gökçebeyspor'un golüyle öne geçen takım, kırmızı kart gören oyuncusuyla 10 kişi kaldı ancak son düdükle galibiyeti elde etti.