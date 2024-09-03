Zonguldak Kömürspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bartınspor ile eşleşti

Zonguldak Kömürspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda rakibi Bartınspor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur kura çekimi saat 13.00'da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekimine Zonguldak Kömürspor A.Ş adına Başkan Hakan Hürfikir katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde eşleşmeler belirlendi.

Zonguldak Kömürspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 1.Tur'da Bartınspor ile eşleşti. Kırmızı-Lacivertliler, Bartınspor'u Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda konuk edecek olup, maç gününün ise kısa süre içerisinde belli olacağı öğrenildi. - ZONGULDAK