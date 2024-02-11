Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK'ya mağlup oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Van Spor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta Zonguldak Kömürspor'dan Özgür Güler gol atarken, Van Spor FK'dan Sinan Kurumuş ve Metincan Cici skora katkı sağladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Van Spor FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Mustafa Onur Özgenç, Şeyhmus Baysal
Zonguldak Kömürspor: Ogün Karakaya, Hakan Çevik, Özgür Güler, Mustafa Şengül, Ethem Pülgir, Ozan İsmail Koç (Murat Erdemir dk. 67), Mümin Uyar (Ömer Şahbaş dk. 74), Serhat Doğukan Taşrdemir (Fırat Sarı dk. 70), Mehmet Gürkan Öztürk, Okan Deniz, Fatih Bektaş
Van Spor FK: Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Furkan Sakı, Burak Kavlak, Hasan Bilal (Alpay Koçaklı dk. 66), Emre Oymak (Metincan Cici dk. 67), Erdem Seçgin (Muhammed Ali Doğan dk. 79), Medeni Bingöl (Miraç Acer dk. 79), Muhammed Gönülaçar, Harun Kavaklıdere (Bahattin Berke Demircan dk. 87), Sinan Kurumuş
Goller: Özgür Güler (dk. 81) (Zonguldak Kömürspor), Sinan Kurumuş (dk. 90), Metincan Cici (dk. 90+2) (Van Spor FK)
Sarı kartlar: Hakan Çevik, Mustafa Şengül, Ethem Pülgir, Mümin Uyar (Zonguldak Kömürspor), Emre Oymak, Sinan Kurumuş (Van Spor FK) - ZONGULDAK