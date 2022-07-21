Zonguldak Kömürspor, Ahmet Buğra Güven'i kadrosuna kattı TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç stoperi Ahmet Buğra Güven'i kadrosuna kattı. TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç stoperi Ahmet Buğra Güven'i kadrosuna kattı. TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor teknik direktör Şenol Demir yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin U-19 takımında forma giyen 18 yaşındaki stoper oyuncusu Ahmet Buğra Güven'i transfer etti. Genç oyuncu, kente gelerek Kömürspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmet Buğra Güven, Arabayatağı altyapısında yetişerek, sırasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giydi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ahmet Buğra Fenerbahçe Zonguldak Spor Haberler

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