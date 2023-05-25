Zonguldak İl Emniyet Müdürü Takımı Kurumlar Arası Masa Tenisi Şampiyonluğunu Kazandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Takımı, Kurumlar arası masa tenisi müsabakalarında şampiyonluk kupasını kazandı. Şampiyon olan takım, kupayı İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a getirdi ve ilimizi temsil etmek için Konya'da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacak.

Zonguldak'ta Kurumlar arası masa tenisi müsabakalarında Şampiyon olan Zonguldak İl Emniyet Müdürü Takımı şampiyonluk kupasını İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a getirdi.

Zonguldak İli Kamu Kurumları arasında masa tenisi müsabakaları yapıldı. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda Şampiyon İl Emniyet Müdürlüğü takımı oldu. Şampiyon olan İl Emniyet Müdürlüğü takımı kafile Başkanı Haldun Çakan öncülüğünde şampiyonluk kupasını İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a getirdi. İl Müdür Aktaş şampiyon olan takımı tebrik ederek, başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürlüğü takımı 08-10.07.2023 tarihlerinde Konya'da yapılacak Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil edecek. - ZONGULDAK