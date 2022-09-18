Zonguldak haberleri... TFF 2. Lig: Vanspor FK: 3 Zonguldak Kömürspor: 1
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Zonguldak haberleri... TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde ağırladığı Zonguldak Kömürspor'u 3-1 yendi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde ağırladığı Zonguldak Kömürspor'u 3-1 yendi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz XX, Ferhat Çalar XX, Nezihi Aytar XX
Silahtaroğlu Vanspor FK: Haydar Yılmaz XX, Miraç Acer XX, Alihan Kubalas XX, Uğur Adem Gezer XX, Furkan Saki XX, Barış Sağır XX, Muhammed Ali Doğan XXX, (Umut Sözen dk. 80 X), Sedat Komi (Ömer Faruk Gümüş dk. 62 X), Emrah Tacir XX, (Erkul Küçük dk. 85 ?), Uğur Can XX, (Furkan İnce dk. 63 XX), Yaser Hacımustafaoğlu XXX, (Batuhan Karadeniz dk. 84 ?)
Teknik Direktör : Zeki Yılmaz
Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı X, Emrah Taysı X, Ercüment Eray Ataklı X, Eyüp Akcan X, Aykut Emre Yakut X, Hakan Çevik X, (Emin Altunay dk. 85 ?), Mümin Uyar X (Halil Çiçek dk.74 X), Ömer Talha Nergiz X (Embiya Ayyıldız dk. 66 X), Fatih Bektaş X, Emre Kara X, Oğuzhan Matur X, (Ertuğrul Şenlikoğlu dk. 46 X)
Teknik Direktör : Şenol Demir
Goller: Uğur Can (dk. 45), Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 54), Muhammed Ali Doğan (dk.78) (Vanspor FK), Ercüment Eray Ataklı (dk. 10) (Zonguldak
Kömürspor)
Sarı kartlar: Sedat Komi, Barış Sağır (Vanspor FK), Aykut Emre Yakut (Zonguldak Kömürspor) - VAN