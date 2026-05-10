"Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlar Arası Futbol Turnuvası"nda şampiyon Zonguldak Adliyesi oldu

Zonguldak Adliyesi, 'Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Zonguldak Cezaevi ile oynanan finalde penaltılarla şampiyon oldu. Bu başarı, adliyenin üst üste üçüncü şampiyonluğu oldu.

Zonguldak Adliyesince düzenlenen "Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlar Arası Futbol Turnuvası" sona erdi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve 10 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Zonguldak Adliyesi ile Zonguldak Cezaevi, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Normal süresi 3-3 eşitlikle tamamlanan müsabakada, statü gereği seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Zonguldak Adliyesi, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

Şampiyon takıma kupası, düzenlenen törenle Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan tarafından verildi.

Kapağan, şampiyon takımı tebrik ederek, turnuvanın başından itibaren fair-play çerçevesinde yürüdüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ekinci
