Zlatan Ibrahimovic: Kumar bağımlısı Sandro Tonali'ye yardım edilmeli

İtalya'da bahis skandalında adı geçen Sandro Tonali'nin kumar bağımlısı olduğunu açıklamasının ardından eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic konu hakkında açıklamada bulundu. Ibrahimovic, kumar bağımlılığının çok zor bir durum olduğunu belirtip, Tonali'ye yardım edilmesi gerektiğini ifade etti. Ibrahimovic, "Herkes kendi parasıyla istediğini yapabilir. Ancak kumar bağımlılığı bir uyuşturucu gibidir" dedi.

Bahis skandalında ismi geçen Sandro Tonali geçtiğimiz günlerde kumar bağımlısı olduğunu dile getirmişti. Konuyla ilgili bir açıklama da eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'den geldi.

"KUMAR BAĞIMLILIĞI UYUŞTURUCU GİBİ"

Tonali hakkında konuşan Zlatan Ibrahimovic, "Bu hikaye hakkında çok az şey biliyorum, onun hakkında hiç tuhaf bir şey fark etmedim. Ama bazı şeyleri bilmeden yargılamamalısın. Eğer gerçekten kumar problemi varsa ona yardım etmeliyiz çünkü kumar bağımlılığı bir uyuşturucu gibi. Bende kendi paramla kumar oynadım çünkü herkes kendi parasıyla istediğini yapabilir" dedi.

TONALI NE DEMİŞTİ?

Yıldız futbolcu Tonali yaptığı açıklamada "Kumar bağımlısı" olduğunu kabul etmiş ve bu yüzden psikolojik yardım alacağını ifade etmişti.