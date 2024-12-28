Ziyech'ten Galatasaray'a şok talep

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Hakim Ziyech ile ipler koptu. Düzenli forma şansı bulamadığı için rahatsızlığını dile getiren Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.

ALACAKLARINI İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başlayan Hakim Ziyech için Galatasaray bonservis talep etmeyecek. Faslı yıldız, sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti.

BU SEZON SADECE 1 ASİST YAPTI

Faslı yıldız, sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti. Ziyech'in Galatasaray'a yıllık 5.5 milyon euroyu aşan bir maliyeti bulunuyor. Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.