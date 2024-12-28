Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında karar öncesi son duruşma başladı
Narin davasında en kritik gün! Gözler anne Yüksel Güran'da
Yeni yılda plastik poşet fiyatı 50 kuruş olacak
Alışveriş poşetinin yeni fiyatı belli oldu
Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
Enflasyona göre hesaplandı! İşte 2025 yılının zamlı maaşları
Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak Suriye yorumu

Ziyech'ten Galatasaray'a şok talep

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Hakim Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Ancak Ziyech'in sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep ettiği iddia edildi. Faslı yıldızın Galatasaray'a yıllık 5.5 milyon euroyu aşan bir maliyeti bulunuyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Hakim Ziyech ile ipler koptu. Düzenli forma şansı bulamadığı için rahatsızlığını dile getiren Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.

ALACAKLARINI İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başlayan Hakim Ziyech için Galatasaray bonservis talep etmeyecek. Faslı yıldız, sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti.

BU SEZON SADECE 1 ASİST YAPTI

Faslı yıldız, sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti. Ziyech'in Galatasaray'a yıllık 5.5 milyon euroyu aşan bir maliyeti bulunuyor. Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Ziyech'ten Galatasaray'a şok talep
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

İşte Türkiye'nin yeni nesil keskin nişancı tüfeği
img

Hulusi Akar: 3. Dünya Savaşı ortamına girdik
img

Makarnaya ödediği paraya isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı
Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Yaralılar var
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Makarnaya ödediği paraya isyan etti
Fatih Terim yeni takımının başkanıyla buluştu, herkesin ağzı açık kaldı
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz
Alçak tehdit! "Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz"
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan

Son Dakika Haberleri

Plastik poşet fiyatları ne kadar? 2025 market poşetlerine zam geldi mi? Resmi Gazete bugün (28 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Fatih, Şişli, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonu ne kazanacak 2025? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Morena Taraku kimdir? Kızılcık Şerbeti'ni konuk şarkıcı kim? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.