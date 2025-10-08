Ziyech'in transferi iptal! Sebebine hiç şaşırmayacaksınız

Al Duhail'den temmuz ayında ayrılan ve bir süredir kulüp arayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech'e kötü haber geldi.

SAKATLIĞI NEDENİYLE TRANSFER İPTAL

Romanya Ligi ekiplerinden Cluj, Faslı sağ kanat oyuncusu Ziyech transferinden vazgeçti. Cluj Başkanı Ioan Varga, bir süredir boşta olan Hakim Ziyech için konuşarak, "Anlaşma bozuldu. Hakim Ziyech ile sözleşme imzalamayacağız. Sol dizinde sorun var.'' dedi.

''BU PARAYI RİSKE ATMAM İSTEMEM''

Sözlerine devam eden Ioan Varga, ''Ziyech iyi biri ama sakatlık sorunları olabilecek bir futbolcu için bu kadar parayı riske atmak istemem. Ziyech'in Galatasaray'daki maçlarını da izledim. Biraz çekingen gibi oynuyor ve görünüyordu. Görüşmelerden çekilme kararı aldık. Üzgünüm, Ziyech harika biri ama risk almak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA DA SÜREKLİ SAKATTI

32 yaşındaki deneyimli oyuncu, Galatasaray kariyerinde çıktığı 34 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, Galatasaray kariyerinde de sık sık sakatlıkları ile gündeme gelmiş ve taraftarların tepkisini çekmişti.