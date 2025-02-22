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Ziyech'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket

Ziyech'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket
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Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech'in kardeşi sarı-kırmızılıların Avrupa'dan elenmesiyle dalga geçti. Ziyech'in kardeşinin paylaşımı taraftarlardan büyük tepki çekti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın kısa süre önce yollarını ayırdığı Hakim Ziyech'in kardeşi sarı-kırmızılı taraftarları çıldırtan bir harekete imza attı.

Yıldız futbolcunun kardeşi AZ Alkmaar'a toplamda 6-3'lük skorla elenen Galatasaray ile sosyal medya hesabından resmen dalga geçti.

İşte o paylaşım;

Ziyech'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Ziyech, Ağustos 2023'te geldiği Galatasaray'da toplamda çıktığı 34 maçta sekiz gol ve dört asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSamet Demir:

ekmek yediği kaba pisleyen..

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