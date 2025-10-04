Haberler

Ziyech'e iki sürpriz talip birden

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ziyech'e iki sürpriz talip birden
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şu anda kulüpsüz olan Hakim Ziyech'e Romanya'dan Cluj ve İtalya'dan Genoa takımları talip oldu. Her iki takımda boşta olan Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Katal Ligi takımlarından Al Duhail'den ayrılmasının ardından herhangi bir kulüple anlaşamayan ve boşta olan Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'e iki sürpriz talip çıktı.

İKİ TALİP BİRDEN

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Romanya Ligi ekiplerinden Cluj ve İtalya Serie A ekibi Genoa, Faslı hücum oyuncusu Ziyech'e talip oldu. Her iki takımında Faslı oyuncuyu transfer ederek kadrolarını güçlendirmek istedikleri dile getirildi. Haberde, Ziyech'in geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce ailesiyle görüşmek için kulüplerden süre istediği de aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Türkiye'de Galatasaray forması da giyen ancak beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, çıktığı 34 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Hipokrat Yemini'ni unutan doktorun rezilliği kamerada
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.