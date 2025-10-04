Ziyech'e iki sürpriz talip birden

Katal Ligi takımlarından Al Duhail'den ayrılmasının ardından herhangi bir kulüple anlaşamayan ve boşta olan Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'e iki sürpriz talip çıktı.

İKİ TALİP BİRDEN

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Romanya Ligi ekiplerinden Cluj ve İtalya Serie A ekibi Genoa, Faslı hücum oyuncusu Ziyech'e talip oldu. Her iki takımında Faslı oyuncuyu transfer ederek kadrolarını güçlendirmek istedikleri dile getirildi. Haberde, Ziyech'in geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce ailesiyle görüşmek için kulüplerden süre istediği de aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Türkiye'de Galatasaray forması da giyen ancak beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, çıktığı 34 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.