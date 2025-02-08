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Ziya Erdal Taburcu Oldu

Ziya Erdal Taburcu Oldu
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Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal, Beşiktaş maçı sırasında yaşadığı baygınlık sonrası hastaneden taburcu oldu. Sağlık durumu iyi, birkaç gün dinlendikten sonra takım çalışmaları devam edecek.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 38. dakikasında takım arkadaşı ile çarpıştıktan sonra kısa süreli baygınlık geçirip ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan Ziya Erdal, taburcu oldu.

Medicana Hastanesi'nde doktor tarafından yapılan muayenenin ardından deneyimli futbolcu Ziya Erdal, taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Erdal'ın, birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara yeniden başlayabileceği bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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