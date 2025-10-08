Zişan Koparan, Taekwondo Seçmelerinde Şampiyon Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Zişan Koparan, Alanya'da düzenlenen Yıldızlar Milli Takım seçmelerinde şampiyon oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 400 sporcunun katıldığı Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Zişan Koparan, çıktığı 5 maçın tamamını kazanarak şampiyon oldu. Başarısıyla 6-8 Kasım tarihlerinde Yunanistan'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım kadrosunda ülkemizi temsil edecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bizleri gururlandıran sporcumuzu ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, Avrupa arenasında başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - MUĞLA