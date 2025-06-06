Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Son zamanlarda Avrupa ve dünyanın çeşitli liglerinde daha fazla top koşturan Türk futbolcular arasında en pahalı ilk 10 belli oldu. İlk 10'da Süper Lig'den 3 isim yer aldı.

ZİRVEDE KENAN YILDIZ VAR

Tahmini bonservis bedelleri en yüksek 10 Türk futbolcu belirlendi. Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız, 97.9 milyon Euro ile zirvede yer alırken onu 90.9 milyon Euro ile Arda Güler takip etti.

İşte liste;