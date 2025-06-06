Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
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Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
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Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), en pahalı Türk futbolcuların değerlerini açıkladı. Son zamanlarda Avrupa ve dünyanın çeşitli liglerinde top koşturan Türk futbolcular arasında en pahalı ilk 10 belli oldu. Listede Arda Güler 90 milyon 900 bin euro ile 2. sırada yer alırken, en pahalı Türk futbolcu 97 milyon 900 bin euro ile Kenan Yıldız oldu.

Son zamanlarda Avrupa ve dünyanın çeşitli liglerinde daha fazla top koşturan Türk futbolcular arasında en pahalı ilk 10 belli oldu. İlk 10'da Süper Lig'den 3 isim yer aldı.

ZİRVEDE KENAN YILDIZ VAR

Tahmini bonservis bedelleri en yüksek 10 Türk futbolcu belirlendi. Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız, 97.9 milyon Euro ile zirvede yer alırken onu 90.9 milyon Euro ile Arda Güler takip etti.

İşte liste;

  • 10 - SEMİH KILIÇSOY: 14.5 MİLYON EURO
  • 9 - YUSUF AKÇİÇEK: 16 MİLYON EURO
  • 8 - FERDİ KADIOĞLU: 21.1 MİLYON EURO
  • 7 - BARIŞ ALPER YILMAZ: 24.4 MİLYON EURO
  • 6 - CAN UZUN: 25.7 MİLYON EURO
  • 5 - HAKAN ÇALHANOĞLU: 29.5 MİLYON EURO
  • 4 - KEREM AKTÜRKOĞLU: 40.9 MİLYON EURO
  • 3 - ORKUN KÖKÇÜ: 50.2 MİLYON EURO
  • 2 - ARDA GÜLER: 90.9 MİLYON EURO
  • 1 - KENAN YILDIZ: 97.9 MİLYON EURO
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Ohh günün Arda Güler haberi geldi çok şükür, yarın ki konu ne olacak acaba

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıskwwnc6j7n:

kim belirlşyor bu piyasayı hiç birini bu rakamlara teransfer etmezler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

arda 90 milyon ve 900 bin Euro... peki realin Arda'nın bu rakamdan haberi varmı

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Haber YorumlarıMGk:

Burada tek gerçek rakamlar Ferdi ve Barış gerisi hikaye

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