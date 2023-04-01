Zirve yolunda acımaları yok! Manchester City, Liverpool'u farka boğdu

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-1 mağlup etti. Haaland'ın yokluğuna rağmen Kırmızılar'ı rahat geçen City, lider Arsenal'i takibi sürdürdü.

Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'in 29. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip, 4 golle galibiyete uzandı.

CITY, LIVERPOOL'U YOK ETTİ

Erling Haaland'ın forma giymediği maçta Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Alvarez, 46. dakikada Kevin de Bruyne, 53. dakikada İlkay Gündoğan ve 74. dakikada Jack Grealish kaydetti. Liverpool'un tek golü ise Salah'tan geldi.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla puanını 64 yapan Manchester City, 69 puanlı lider Arsenal'in ardından zirve takibini sürdürdü. Liverpool ise maç eksiğiyle 42 puanda kaldı.