Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta dikkat çeken anlar ve dakikalar kaydedildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada Antony Nwakaeme'nin ceza sahası içi sol çaprazından ortasında Paul Onuachu göğsüyle indirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada Furkan Ayaz Özcan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fıratcan Üzüm, sağ çaprazdan vuruşunda savunmaya çarpa meşin yuvarlak kornere çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Kısal

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çelik, Matej Hanousek, Ousmane Diabate, Erk Arda Aslan, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Göktan Gürpüz, Ensar Kemaloğlu

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Pedro Pereira, Tom Dele-Bashiru, Adama Traore, Emirhan Ünal, Emirzat Baycu, Franco Tongya, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Salih Malkoçoğlu, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Christ Oulai, Benjamin Bouchouari, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Antony Nwakaeme, Paul Onuachu

Yedekler: Onuarlp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan, Stefan Savic, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Boran Başkan, Taha Emre İnce, Felipe Augusto

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı kartlar: Samed Onur (Gençlerbirliği) Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
