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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Programı Açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının programı açıklandı. Konyaspor - Galatasaray ve Trabzonspor - Göztepe maçlarının tarihleri belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre; tek maç usulüne göre oynanacak yarı final karşılaşmalarının 22 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacağı ifade edildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı şöyle:

22 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - Galatasaray

24 Nisan Perşembe

20.30 Trabzonspor - Göztepe - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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