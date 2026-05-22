Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 Konyaspor 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 Konyaspor 1 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazandı. Maçta Onuachu iki gol atarken, Konyaspor'un golünü Muleka kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Konyaspor'da Bardhi'nin sol kanattan yaptığı ortada Muleka'nın kafa vuruşunu kaleci Onana çıkardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Muleka, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada Konyaspor atağında Bardhi'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gonçalves'in çektiği şutta Nwaiwu araya girerek topu kornere gönderdi.

55. dakikada Konyaspor, Adil'in ceza sahasında Folcarelli'nin müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Bardhi'nin kullandığı penaltıda top direğe çarparak oyun alanına dönerken, devam eden pozisyonda Nagalo'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Onana kornere çeldi.

69. dakikada Pina'nın ortasında Augusto'nun kafa vuruşunu kaleci Bahadır çıkardı. Dönen topa yeniden vuran Augusto'nun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada Trabzonspor, Jevtovic'in ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. 79. dakikada penaltıda topun başına geçen Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

87. dakikada Trabzonspor'da savunmadan seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazda önünde bulan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+6. dakikada Deniz'in ortasında Muleka'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakem: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic (Ozan Tufan dk. 57), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov (Oulai dk. 90+2), Muçi (Salih Malkoçoğlu dk. 90+2), Augusto (Umut Nayir dk. 90+5), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Boran Başkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Jevtovic (Bjorlo dk. 85), Melih, Deniz, Gönçalves (Svendsen dk. 90), Bardhi (Kramer dk. 80), Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jo Jin-Ho, Rayyan Baniya, Yusuf Andzouana, Arif Boşluk, Olaigbe

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Onuachu (dk. 18 ve 79) (Trabzonspor), Muleka (dk. 50) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Bouchouar, Savic, Onuachu, Pina, Nwaiwu, Oulai (Trabzonspor), Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Berkan Kutlu, Adil Demirbağ, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı

Eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Forkliftle çıkarıldı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri! Kimler var kimler
Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İsmail Kartal'dan açıklama

Beklenen açıklamayı yaptı!
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat'ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

Bu nasıl kader? Yardım etmek isterken canından oldu
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı

Transfer olmak istediği takımı açık açık söyledi