Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Konyaspor-Galatasaray maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy, Trabzonspor-Göztepe maçında ise Cihan Aydın düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final karşılamalarını yönetecek hakemler açıklandı.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle;

  • Konyaspor - Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • Trabzonspor - Göztepe: Cihan Aydın
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısadece kadir:

Gs - Konya maçına daha bilindik bir hakem atanabilirdi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.