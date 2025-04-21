Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final karşılamalarını yönetecek hakemler açıklandı.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle;