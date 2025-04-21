Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Konyaspor-Galatasaray maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy, Trabzonspor-Göztepe maçında ise Cihan Aydın düdük çalacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final karşılamalarını yönetecek hakemler açıklandı.
HAKEMLER BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle;
- Konyaspor - Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- Trabzonspor - Göztepe: Cihan Aydın