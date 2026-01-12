Haberler

Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri duyuruldu. Maçların hakemleri arasında Melih Aldemir, Direnç Tonusluoğlu ve Abdullah Buğra Taşkınsoy gibi isimler yer alıyor.

Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:

14 Ocak Çarşamba

Aliağa - Samsunspor: Melih Aldemir

Antalyaspor - Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu

İstanbulspor - Trabzonspor: Burak Demirkıran

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe: Turgut Doman

15 Ocak Perşembe

Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor: Ömer Faruk Gültekin

Eyüpspor - Iğdır FK: Fatih Tokail

Bodrum FK - Konyaspor: Yusuf Adnan Kendirciler

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
