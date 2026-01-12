Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri duyuruldu. Maçların hakemleri arasında Melih Aldemir, Direnç Tonusluoğlu ve Abdullah Buğra Taşkınsoy gibi isimler yer alıyor.
Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:
14 Ocak Çarşamba
Aliağa - Samsunspor: Melih Aldemir
Antalyaspor - Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu
İstanbulspor - Trabzonspor: Burak Demirkıran
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe: Turgut Doman
15 Ocak Perşembe
Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor: Ömer Faruk Gültekin
Eyüpspor - Iğdır FK: Fatih Tokail
Bodrum FK - Konyaspor: Yusuf Adnan Kendirciler
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy - İSTANBUL