Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının son haftasında yarın oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Dört maçta görev alacak hakemlerin isimleri ve maç detayları paylaşıldı.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
