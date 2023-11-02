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Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sivasspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek üst tura çıktı. Maçta Rey Manaj 3 gol atarken, Muhammed Sinan Kaya da bir gol kaydetti.