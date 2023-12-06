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Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor Ankaraspor'u mağlup etti

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Sakaryaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Sakaryaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Ankaraspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Sürgülü'nün şutu direkten geri döndü.

16. dakikada paslaşarak ceza sahasına giren Mikail Okyar kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mikail'in şutunu kaleci Adal Beran Bülbül kornere çeldi.

28. dakikada Bülent Cevahir'in kornerden yaptığı ortada Erdi Dikmen'in kafa vuruşu kaleci Bülbül'de kaldı.

61. dakikada Bülent Cevahir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Adal Beran Bülbül'de kaldı.

77. dakikada ceza sahası solundan Mikail Okyar'ın şutunu kaleci Bülbül kornere çeldi.

80. dakikada Mikail Okyar'ın asisti ile Dino Ndlovu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.

Hakemler: Alirıza Altunbakır, Mahmut Gülle, Niyazi Atakan Ataseven, Osman Köksaldı

Sakaryaspor: Yunus Emre Tekoğul (Orhan Can Bostan dk. 70), Ali Ülgen, Çağlayan Menderes, Erdi Dikmen (Bülent Uzun dk. 70), Bülent Cevahir (Berat Can Şanlı dk. 70), Mikail Okyar (Murat Cem Akpınar dk. 81), Umut Uzun, Nsana Simon, Rashad Muhammed (Yakup Anıl Karadağ dk. 70), Yusuf Sefa Karakuzu, Dino Ndlovu

Yedekler: Oğuz Yıldırım, Kazım Efe Yılmazer, Kerem Yusuf Aydın

Teknik Sorumlu: Turgay Karslı

Ankaraspor: Adal Beran Bülbül, Yunus Emre Metin, Doğukan İnci, Mehmet Burak Tarlabölen (Hamza Gür dk. 67), Emre Can Örme (Fatih Kızılkaya dk. 85), Oğuzhan Efe Yılmaz (Fahrettin Berk Yılmaz dk. 85), Recep Taşbakır, Serkan Yavuz, Ömer Faruk Sezgin (Yusuf Buğra Koşal dk. 60), İbrahim Süngülü (Recep Yemişci dk. 60), Furkan Eliaçık

Yedekler: Umutcan Keleşcan, Anıl Atağ, Cenk Doğan, Muhammet Raşit Yöndem, Selman Enes Canlı

Teknik Sorumlu: Bayram Topal

Gol: Dino Ndlovu (dk. 80) (Sakaryaspor)

Sarı kart: Furkan Eliaçık (Ankaraspor) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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