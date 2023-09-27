Ziraat Türkiye Kupası'nda Mardin 1969 Spor üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Mardin 1969 Spor, sahasında Batman Petrol Spor'u 4-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, sahasında Batman Petrol Spor'u 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, Batman Petrol Spor'u 21 Kasım Şehir Stadı'nda konuk etti. Ev sahibi takım, 12'nci dakikada Mesih Kayabaş'ın gölüyle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Konuk ekip, bu gole 90+1'inci dakikada Tunç Murat Behram'ın attığı golle karşılık verdi ve mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitklikle sona erdi.

Ev sahibi ekip; 107'nci dakikada Ali Kemal Özkan, 116'ncı dakikada Serdar Yiğit ve 119'uncu dakikada Yasin Reis'in gölleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı. Bu sonuçla Batman Petrol Spor kupaya veda ederken, Mardin 1969 Spor 2'nci tura yükseldi.