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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor, Göztepe'yi mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda normal süresi 1-1 sona eren maçta Konyaspor, uzatma bölümlerinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda normal süresi 1-1 sona eren maçta Konyaspor, uzatma bölümlerinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Yunus Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak auta çıktı.

60. dakikada sağdan Tjanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Heliton kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

75. dakikada sağ çaprazdan Cikalleshi'nin şutu kaleciden döndü. Devamında topla buluşan Prip'in pasında ceza sahası içinde Oğulcan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

92. dakikada sol kanattan Traore'nin ortasında ceza sahası içinde Kubilay'ın gelişine vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

105. dakikada sol kanattan Moreno'nun ceza sahasına yerden ortasında sağ çaprazda topu önünde bulunan Prip, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Mert Bulut

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Yasir Subaşı dk. 98), Robert Muric (Louka Prip dk. 63), Yunus Mallı, Guilherme, Metehan Mert, Nelson Oliveira (Cikalleshi dk. 63), Kahraman Demirtaş (Moreno dk. 86), Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 90+4), Oğulcan Ülgün (Niko Rak dk. 98), Steven Nzonzi

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Boateng, Mehmet Büyüksayar, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş (Nielsen dk. 91), Celil Yüksel, Traore, Ahmet Ildız (Tarkan Serbest dk. 67), Lundovist (Tifanic dk. 46), Yunus Gedik, Doğan Erdoğan (Heliton dk. 46), Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Kubilay Kanatsızkuş dk. 67), Fıratcan Üzüm (Ogün Bayrak dk. 81)

Yedekler: Mateusz, Yiğit Yıldız

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Oğulcan Ülgün (dk. 75), Louka Prip (dk. 105) (Konyaspor), Heliton (dk. 60) (Göztepe)

Sarı kartlar: Celil Yüksel, Ümit Akdağ, Emre Gedik (Göztepe), Ahmet Oğuz, Yasir Subaşı, Metehan Mert (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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