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Ziraat Türkiye Kupası'nda Isparta 32 Spor Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Isparta 32 Spor, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Alim Harlak 2 gol atarken, Abdülkerim Canlı da bir gol kaydetti.