Türkiye Kupası grup etabındaki maçların hakemleri açıklandı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda yarın oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.

Maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay???????

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
title