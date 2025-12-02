Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk sürprizi gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk sürprizi gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Kayserispor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne uzatmalarda 2-0 kaybederek Türkiye Kupası'ndan elendi.

  • Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
  • Ankara Keçiörengücü'nün golleri 112. dakikada Hüseyin Bulut ve 117. dakikada Odise Roshi tarafından atıldı.
  • Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig ekibi Kayserispor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankara Keçiörengücü, 2-0 kazandı.

BAŞKENT EKİBİNDEN BÜYÜK SÜRPRİZ

90 dakikası 0-0 berabere biten maçta başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 112. dakikada Hüseyin Bulut ve 117. dakikada Odise Roshi kaydetti.

KAYSERİSPOR KUPAYA VEDA ETTİ

Ligde kötü günler geçiren Kayserispor, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'na veda etti. Mor-beyazlı ekip Ankara Keçiörengücü, adını grup aşamasına yazdırmayı başardı. Grup aşamasının kura çekimi, 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete kötü haber
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.