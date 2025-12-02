Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk sürprizi gerçekleşti
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Kayserispor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne uzatmalarda 2-0 kaybederek Türkiye Kupası'ndan elendi.
- Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
- Ankara Keçiörengücü'nün golleri 112. dakikada Hüseyin Bulut ve 117. dakikada Odise Roshi tarafından atıldı.
- Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig ekibi Kayserispor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankara Keçiörengücü, 2-0 kazandı.
BAŞKENT EKİBİNDEN BÜYÜK SÜRPRİZ
90 dakikası 0-0 berabere biten maçta başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 112. dakikada Hüseyin Bulut ve 117. dakikada Odise Roshi kaydetti.
KAYSERİSPOR KUPAYA VEDA ETTİ
Ligde kötü günler geçiren Kayserispor, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'na veda etti. Mor-beyazlı ekip Ankara Keçiörengücü, adını grup aşamasına yazdırmayı başardı. Grup aşamasının kura çekimi, 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek.