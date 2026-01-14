Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı her iki takımın da çabalarıyla golsüz tamamlandı. Kaleciler ve defanslar, dikkatli oyunlarıyla mücadelede öne çıkan isimler oldu.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Hasan Yakub İlçin'in ceza yayı üzerinden kaleye çektiği şutta kaleci Erhan Erentürk başarılı oldu.

21. dakikada Ensar Tivsiz'in sağ kanattan gönderdiği ortaya ceza alanında Boli'nin kafa vuruşunda Erhan topun sahibi oldu.

45+1. dakikada Metehan'ın topuk pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Varesanovic'in vuruşu az farkla yandan autta çıktı.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Selahattin Altay, Selim Şenöz

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Jesper Ceesay, Ensar Buğra Tivsiz, Abdülkadir Ömür, Hasan Yakub İlçin, Van de Streek, Doğukan Sinik, Yohan Boli

Yedekler: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Saric, Gueye, Kerem Kayaarası, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Abdurrahim Dursun, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Ayotomiwa, Varesanovic, Fıratcan Üzüm, Dilhan Demir, Sekou Koita

Yedekler: Ricardo Velho, Thalisson, Pereira, Hanousek, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Franco, Furkan Özcan, Seyfi Kiskanç, Martor

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Kırmızı Kart: Metin Diyadin (dk. 12) (Teknik direktör) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği), Van de Streek (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Ne konuştukları ortaya çıktı: Devre arasında...
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek

Leyla'nın davası sil baştan! Kör düğümü çözecek tanıklar dinlenecek