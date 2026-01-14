Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı her iki takımın da çabalarıyla golsüz tamamlandı. Kaleciler ve defanslar, dikkatli oyunlarıyla mücadelede öne çıkan isimler oldu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Hasan Yakub İlçin'in ceza yayı üzerinden kaleye çektiği şutta kaleci Erhan Erentürk başarılı oldu.
21. dakikada Ensar Tivsiz'in sağ kanattan gönderdiği ortaya ceza alanında Boli'nin kafa vuruşunda Erhan topun sahibi oldu.
45+1. dakikada Metehan'ın topuk pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Varesanovic'in vuruşu az farkla yandan autta çıktı.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Selahattin Altay, Selim Şenöz
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Jesper Ceesay, Ensar Buğra Tivsiz, Abdülkadir Ömür, Hasan Yakub İlçin, Van de Streek, Doğukan Sinik, Yohan Boli
Yedekler: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Saric, Gueye, Kerem Kayaarası, Poyraz Yıldırım
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Abdurrahim Dursun, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Ayotomiwa, Varesanovic, Fıratcan Üzüm, Dilhan Demir, Sekou Koita
Yedekler: Ricardo Velho, Thalisson, Pereira, Hanousek, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Franco, Furkan Özcan, Seyfi Kiskanç, Martor
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Kırmızı Kart: Metin Diyadin (dk. 12) (Teknik direktör) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği), Van de Streek (Antalyaspor) - ANTALYA