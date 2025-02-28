Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, fair-play puanı ile birlikte grubu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Zorlu mücadelede iki taraf da eşitliği bozamadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu skorun ardından Konyaspor gruptan 7 puanla lider çıktı.

GALATASARAY FAİR-PLAY PUANI İLE ÇEYREK FİNALDE

5 puana ulaşan Galatasaray ise RAMS Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada Galatasaray 8 sarı kart görürken, RAMS Başakşehir'e ise 9 sarı ve 1 kırmızı kart çıkmıştı.

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Kupada gruplarında ilk sırada yer alan Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor seri başı olacak. Gruplarında ikinci sırada yer alan İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar oldu.

DERBİ OYNANABİLİR

Kupada kendi grubundaki takımla eşleşilemediği için Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş olacak. Tek maça eleme usulüne göre devam edecek kupada maçlar, seri başı takımların sahasında olacak.