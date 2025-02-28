Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belirlendi. Kupada seri başı olan takımlar Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor oldu. İkinci sıradaki takımlar ise İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray. Galatasaray'ın kendi grubundaki takımla eşleşemeyeceği için çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş olacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, fair-play puanı ile birlikte grubu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Zorlu mücadelede iki taraf da eşitliği bozamadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu skorun ardından Konyaspor gruptan 7 puanla lider çıktı.

GALATASARAY FAİR-PLAY PUANI İLE ÇEYREK FİNALDE

5 puana ulaşan Galatasaray ise RAMS Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada Galatasaray 8 sarı kart görürken, RAMS Başakşehir'e ise 9 sarı ve 1 kırmızı kart çıkmıştı.

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Kupada gruplarında ilk sırada yer alan Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor seri başı olacak. Gruplarında ikinci sırada yer alan İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar oldu.

DERBİ OYNANABİLİR

Kupada kendi grubundaki takımla eşleşilemediği için Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş olacak. Tek maça eleme usulüne göre devam edecek kupada maçlar, seri başı takımların sahasında olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Öcalan'ın çağrısını YPG dinlemeyecek gibi! Elebaşının sözleri ilginç
img

Belediye başkanları evlenme kararı aldı
img

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

derbi de cimbom, fenevi ezeri geçer..

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme67
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak:

GEL BAKALIM FENER CEYLAN

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Fenevi yendik defalarca zaten. Ben salıncakçıların gelmesini istiyorum. Onları devirmek daha keyifli olacak ;) ;)

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Trabzon çıkarsa derbi sayılmaz zaten

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıugureroglu6060:

Şükrü saraçoglunda olacağını biliyormuşsunuz uşaklar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

TFF FENEVRASYON BiLiNCLi GS 8DASLA FENEVi TS Eslestirecek GOOOHPAAAA FENEV HEMi LiGDE HEMi RANGARSE DOMALACAK Eeee Bir Derbi Macina Seyi BOLU Tüneli Olmazki O Yüzden Fenevli Macuun Aromali GawaadAli Emrindeki Haci Usman Simdiden isine Koyulmustur

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Belediye başkanları evlenme kararı aldı
Nursel Ergin yaşadıklarını anlattı: İyi ki kanser olmuşum dedim

"İyi ki kanser olmuşum"
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Havale işlemi yapan vatandaşa 'kira vergisi' şoku

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.