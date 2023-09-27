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Ziraat Türkiye Kupası'nda Burdur MAKÜ Spor tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Burdur MAKÜ Spor, sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup ederek tur atladı. Maçta Burdur MAKÜ Spor'un gollerini Mehmet Nazif Şahin ve Nurullah Aslan kaydederken, Tarsus İdman Yurdu'nun tek golünü Kamil Yüksel kendi kalesine attı.