Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı yarın başlayacak. Dört gün sürecek olan maçların programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Çarşamba ve 5 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük

15.30 İstanbulspor - Boluspor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor

4 Mart Çarşamba

14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü

20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor

5 Mart Perşembe

20.30 Antalyaspor - Samsunspor

20.30 Eyüpspor - Konyaspor

20.30 Aliağa FK - Gençlerbirliği

20.30 Bodrum FK - Iğdır FK - İSTANBUL

