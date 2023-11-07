Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri İstanbul'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Toplam 56 takımın mücadele edeceği bu turda, kazananlar 5. eleme turuna yükselmek için mücadele edecek.
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 3. Tur'da Aydın ekibi Efeler 09 Spor FK'yı 4-0'lık sonuçla eleyen Gaziantep Futbol Kulübü, bu turda Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor ile eşleşti.
Karşılaşma 5-7 Aralık tarihleri arasında Gaziantep'te oynanacak. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor