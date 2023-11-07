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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri İstanbul'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Toplam 56 takımın mücadele edeceği bu turda, kazananlar 5. eleme turuna yükselmek için mücadele edecek.