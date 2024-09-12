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Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Elazığ FK, 12 Bingölspor'u mağlup etti

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda 23 Elazığ FK, 12 Bingölspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Berke Gürbüz ve Sedat Peker'in attığı gollerle Elazığ FK galip geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda 23 Elazığ FK, 12 Bingölspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Onur Can Dolğun, Emrah Altındağ, Osman Korkmaz

23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Güray Fırat, Boran Tütünci (Haluk Hakan dk. 72), Burak Kaan Sezgin (Ahmet Yağız dk. 72), Berke Gürbüz (Eren Taştan dk. 68), Sedat Peker (Koray Ege Sağım dk. 88), Muhammed Kavaklı, Fatih Onay, Batuhan Beştaş, Hüseyin Akın Aydın (Resul Karakoyun dk. 88), Haktan Yüce

12 Bingölspor: Oğuzhan Çelik, Muhammet Serdar Yazıcı (Savaş Oday dk. 63), Ali Aydın, Burak Sürmeli, Bilal Çebi, İsmail Palta (Osman Ersöz dk. 71), Muhammed Altunbay (Serbay Yağız dk. 63), Özgen Erdem, Muhammed Burak Çelik, Ruhi Yıldız (İdris Ömer dk. 63), Batuhan Aktaş (Eray Aktaş dk. 77)

Goller: Berke Gürbüz (dk. 43), Sedat Peker (dk. 57) (23 Elazığ FK)

Sarı kartlar: Koray Ege Sağım (23 Elazığ FK), Özgen Erdem, Muhammed Burak Çelik, Ali Aydın, Eray Aktaş, Osman Ersöz (12 Bingölspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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