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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Diyarbekirspor'un rakibi TFF 3. Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Diyarbekirspor'un rakibi TFF 3. Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapıldı.

Bu turda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 takım olmak üzere toplam 50 takım yer alıyor. Maçlar 10-11-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Diyarbekirspor'un rakibi de İstanbul temsilcisi Büyükçekmece Tepecikspor oldu. Karşılaşma Diyarbakır'da oynanacak.

Bir diğer Diyarbakır ekibi Amedspor ise kupaya 3. turdan dahil olacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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