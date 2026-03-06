Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, 11 Mart'ta çekilecek
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat