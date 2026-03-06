Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, 11 Mart'ta çekilecek

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
