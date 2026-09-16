Ziraat Türkiye Kupası: Karaman FK: 2 - Kepezspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Kepezspor’a 3-2 yenilerek kupadan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Kepezspor'a 3-2 yenilerek kupadan elendi.
Hakemler: Umut Nasrullah Özhelvacı, Erhan Terece, Kerem Kaan
Karaman FK: Yavuz Ulaş Genç, Berat Askan, Azad Filiz, Hasan Akpınar, Resul Türkkalesi, Arda Ertekin, Harun Yerlikaya, Bedirhan Akbaba (Batuhan Nizam dk. 46), Fahri Yağız Parlak (Ömer Tuğ dk. 80), Mehmet Talha Şeker (Cem Aktaş dk. 61), taş Mertcan Aşcı (Mustafa Emir Meşe dk. 46),
Kepezspor: Yakup Akbaba, Burak Karapınar, Oğuzhan Kolak, Ergün Nazlı, Fatih Kılıç, Tolga Cevher (Burak Efe Yılmaz dk. 80), Emir Can Gencel (Atakan Gündüz dk. 80), Turan Ali Demirci, Barışcan Işık Altunbaş, Furkan Yazıcı (Emre Ak dk. 61), Abdurrahman Bayram
Goller: Burak Karapınar (dk. 13 k.k.), Cem Aktaş (73), (Karaman FK), Barışcan Işık Altunbaş (dk.44 ve 75), Turan Ali Demirci (dk. 62), (Kepezspor)
Sarı kartlar: Azad Filiz, Harun Yerlikaya (Karaman FK), Ergün Nazlı, Emir Can Gencel, Burak Karapınar, Oğuzhan Kolak (Kepezspor)