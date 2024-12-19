Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 Kasımpaşa: 1
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak elendi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak elendi. İstanbul ekibi mücadeleye U19 takımıyla çıktı.
Hakemler: Erkan Özdamar, Suat Güz, Tuncay Ercan
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Samed Onur, Yatabare, Mete Kaan Demir (Ensar Kemaloğlu dk. 80), Çağrı Fedai (Ertuğrul Sandıkçı dk. 87), Mikail Okyar (Elias Durmaz dk. 46), Aias Aosman, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal (Sami Gökhan Altıparmak dk. 57), Fıratcan Üzüm (Berat Can Sebat dk. 87), Sinan Osmanoğlu
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Zuzek, Alperen Babacan, Ramazan Önder, Arda Temur
Teknik Direktör: Recep Karatepe
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Adnan Aktaş (Ömer Efe Ecin dk. 84), Yaman Suakar, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın (Bahtiyar Aras Özden dk. 62), Emirhan Yiğit (Muhammed Ateş dk. 84), Berkay Muratoğlu, Yunus Emre Atakaya (Ege Ketahte dk. 73), Dağhan Erdoğan (Kaan Doğan dk. 46), Beraat Doğan Yıldız
Yedekler: Ege Albayrak, Eren Umut Şehitoğlu, Serhat Akçay, Bünyamin Çetinkaya, Burak Turalı
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Emirhan Yiğit (dk. 8) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Adnan Aktaş, Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Fıratcan Üzüm, Aias Aosman, Yatabare (Gençlerbirliği) - ANKARA